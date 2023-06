«Transformers» يتراجع للمركز الثاني في شباك التذاكر خلال اليوم الثالث

تراجع فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» إلى المركز الثاني في شباك التذاكر بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في اليوم الثالث لعرضه بالسينمات بعد ما تصدر القائمة، وحقق الفيلم 15.5 مليون دولار، ليصل ما حققه محليا خلال 3 أيام إلى 60.5 مليون دولار، بالإضافة إلى 18.9 مليون دولار في السوق الخارجية، لتبلغ إيراداته الكلية 79.4 مليون دولار.

وحقق فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» في أول أيامه بدور العرض السينمائية إيرادات بلغت 25.6 مليون دولار، بينما حقق في اليوم الثاني 19.3 مليون دولار، وتراجعت الإيرادات بنسبة 19% في اليوم الثالث لتبلغ 15.5 مليون دولار، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

وبالرغم من تراجعه في قائمة الإيرادات اليومية تصدر الفيلم قائمة إيرادات عطلة نهاية الأسبوع وتغلب على فيلم «Spider-Man: Across the Spider-Verse»، حيث حقق الأول 60.5 مليون دولار، مقابل 55.4 مليون دولار للأخير.

تفاصيل «Transformers: Rise of the Beasts»

فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» إخراج ستيفن كابل جونيو، هو الجزء السابع من سلسلة أفلام «Transformers»، وأعلنت شركة «باراماونت»، أن «Rise of the Beasts»، سيكون الجزء الأول من 3 أجزاء جديدة في سلسلة «Transformers».