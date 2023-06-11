«Transformers: Rise of the Beasts» يحقق 34 مليون دولار في أول يوم عرض

نجح فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» في تحقيق 34 مليون دولار في أول أيامه بدور العرض السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، ليتصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المحلي الأمريكي، ومن المتوقع أن يحقق الفيلم ما بين 50 إلى 60 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية، وفقا لموقع «موجو بوكس أوفيس».

البرومو الدعائي لـ فيلم «Transformers: Rise of the Beasts»

يعتبر فيلم «Transformers: Rise of the Beasts» هو الجزء السابع من سلسلة أفلام «Transformers»، ويحمل توقيع المخرج ستيفن كابل جونيو، ويضم في بطولته كلا من: أنتوني راموس، دومينيك فيشباك، بالإضافة إلى المواهب الصوتية لـ رون بيرلمان، بيتر دينكلاج وميشيل يوه وليزا كوشي وميكايلا جايه رودريجيز، بيت ديفيدسون وكولمان دومينجو وكريستو فرنانديز وتونجاي شيريسا.

تفاصيل فيلم «Transformers: Rise of the Beasts»

بدأ التصوير الرئيسي للفيلم في 7 يونيو 2021 في لوس أنجلوس، تم التصوير أيضًا في أجزاء من بيرو مثل ماتشو بيتشو وكوسكو وتارابوتو وسان مارتين، بالإضافة إلى مونتريا وبروكلين، وتم الإعلان عن الانتهاء من التصوير رسميا في 20 أكتوبر من العام نفسه.

وأعلنت شركة «باراماونت» أن «Rise of the Beasts» سيكون الجزء الأول من 3 أجزاء جديدة في سلسلة «Transformers»،