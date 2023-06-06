فيلم «About My Father» لـ روبرت دي نيرو يحقق 11 مليون دولار في أسبوعين

تمكن فيلم «About My Father» للنجم روبرت دي نيرو من أن يحقق ما يقرب من 11 مليون دولار كإيرادات خلال أسبوعين من طرحه بدور العرض في ما يقرب من 20 دولة، وسيطرح في 7 دول خلال الفترة القادمة وهي بلجيكا والبرتغال وتايوان وبولندا والمكسيك واسبانيا وإيسلندا.

إيرادات فيلم «About My Father»

ويعتبر الفيلم واحدًا من الأعمال الكوميدية التي يقدمها النجم روبرت دي نيرو والذي كسب قاعدة شعبية كبيرة بسبب أدائه في هذه النوعية من الأعمال، فهي من النوعية المهمة والمختلفة التي كشفت عن وجه آخر للنجم الشهير، بعدما قدم على مدار مسيرته السينمائية قائمة طويلة من الأعمال، التي حصد معظمها النجاح على المستوى النقدي والجماهيري.

النجم روبرت دي نيرو يحصل على جوائز

ونجح النجم الأمريكي الشهير في أن يحصد العديد من الجوائز، بسبب الأدوار المتنوعة التي قدمها، حيث استطاع أن يظهر بقوة في أعمال الجريمة والأكشن والدراما، وكذلك الخيال العلمي.

ويعتبر فيلم About My Father العمل الأول الذي يجمع الحاصل على جائزتي أوسكار، مع الكوميدي الأمريكي الشهير سيباستيان مانيسكالكو، فالفيلم ينتمى لقائمة الأفلام الكوميدية ذات التكلفة المحدودة من حيث الإنتاج، حيث بلغت ميزانيته ما يقرب من 6 ونصف مليون دولار، ويعرض لكل من هم فوق 18 عاماً، حاملاً رسالة مفادها أن لا شيء أهم من العائلة.

معلومات عن «About My Father»

الفيلم يعرض في 60 حفلة يوميًا في 11 دار عرض سينمائي في القاهرة والجيزة والإسكندرية وهي أمريكانا بلازا وصن سيتي ومدينتي وجولدن ستارز إيليت وكايرو فيستسفال وسيتي ستارز وجالاكسي مول العرب وسان ستيفانو مول وڤوكس مول مصر وڤوكس سيتي سنتر ألماظة.