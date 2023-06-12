7 آلاف طالب يؤدون امتحانات الثانوية العامة بالأقصر

انطلقت امتحانات الثانوية العامة في محافظة الأقصر، منذ قليل، لأداء امتحاني التربية الدينية والوطنية، وقال صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن عدد الطلاب بلغ 7 آلاف طالبً، موزعين على 22 لجنة، في سبع إدارات تعليمية.

محافظ الأقصر يتفقد لجان الامتحانات

وتفقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، يرافقه صبري خالد، وكيل الوزارة، لجان الامتحانات بمدرستي الاقصر الثانوية العسكرية والأقصر الثانوية بنات، للاطمئنان على سير الامتحانات، وأشاد بالاستعدادات الجيدة للعملية الامتحانية موجهًا بتوفير كل الدعم حتى نهاية الامتحانات بخير.

مواد غير أساسية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ اليوم الاثنين 12 يونيو لمدة يومين، بالنسبة للمواد التي لا تضاف إلى المجموع، على أن تستأنف من يوم 18 يونيو لاستكمال الامتحانات للمواد الأساسية حتى يوم 13 يوليو، يتخللها عطلة عيد الأضحى، وبعدها يعود الطلاب لاستكمال الامتحانات.

هدوء في اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة

وشهد محيط اللجان هدوءًا تامًا، وتواجد أولياء أمور الطلاب، بنين وبنات، بعيدًا عن اللجان بمسافة قدرت بنحو 200 متر، وفرضت قوات الشرطة كردون أمني، لمنع الاقتراب من اللجان.