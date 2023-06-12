مصرع مراقب أسفل عجلات قطار قبل التوجه إلى لجان امتحانات الثانوية بقنا

لقي مراقب بإحدى لجان الثانوية العامة في مدينة فرشوط شمال محافظة قنا، مصرعه، صباح اليوم، بعدما سقط أسفل عجلات القطار بمحطة فرشوط، عقب نزوله من القطار للتوجه إلى اللجنة.

مصرع مراقب ثانوية عامة بقنا

وتلقى اللواء إيهاب طه مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا يفيد بمصرع، عزت فاروق إسكندر، 52 عاما، معلم مقيم مركز جرجا بمحافظة سوهاج، ومراقب لجنة مدرسة الشهيد وسام الثانوية بفرشوط، على خلفية دهسه أسفل عجلات القطار الروسي بمحطة فرشوط.

تفاصيل مصرع مراقب ثانوية عامة 2023 بقنا

وتبين من التحريات الأولية، أن المراقب كان يستقل القطار الروسي، قادمًا من محل إقامته بمركز جرجا، كونه منتدبًا في لجان الثانوية العامة في مدينة فرشوط، وأثناء النزول سقط أسفل عجلات القطار الذي كان في وقتها يتحرك من على الرصيف، ما أدى إصابته بنزيف في المخ، ووفاته قبل دخوله المستشفى.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.