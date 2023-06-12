محافظ جنوب سيناء: لجان الثانوية العامة فتحت أبوابها للطلاب في الموعد المحدد

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن جميع لجان الثانوية العامة بالمحافظة فتحت أبوابها في الموعد المحدد، موضحا أن الوضع خارج اللجان يتسم بالهدوء، إذ تقف سيارات الإسعاف والدفاع المدني والشرطة والمرور أمام اللجان لتأمينها.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه جرى تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة برئاسة اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، موضحا أن جميع رؤساء المدن تفقدوا اللجان من الخارج، ومحيطها لتلبية احتياجات اللجان.

وتابع أنه تفقد لجنة الثانوية العامة بمدينة أبورديس، وقابل رئيس لجنة مدرسة ابورديس الثانوية المشتركة، واستمع منه للوضع وأي متطلبات يحتاجها، واطمأن على سير الامتحانات داخل اللجان.

من جانبه، قال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، إن إجمالي الطلاب الذين يؤدون امتحانات الثانوية العامة 2023 بجنوب سيناء 1198 طالبا، وموزعين على 8 لجان على مستوى 7 مدن هي أبورديس، رأس سدر، أبوزنيمة، طور سيناء، شرم الشيخ، دهب، نويبع.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مدينة أبورديس، برفقة الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء.