ماراثون الثانوية العامة.. 1199 طالبا يؤدون الامتحانات بجنوب سيناء

يبدأ مارثون الثانوية العامة بجنوب سيناء اليوم، حيث تنطلق الامتحانات للعام الدراسي 2022\2023 لمدة شهر، ويؤدي الطلاب امتحانات الثانوية العامة 2023 فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع اليوم في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب غداً الثلاثاء امتحان مادتى الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري.

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في تصريح خاص، إن اللجان مستعدة لاستقبال الطلاب في الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى انتهاء الامتحان، مشيرا إلى أنه عقد اجتماعا لمناقشة عمليات دخول وخروج الطلاب والطالبات ومنع اصطحاب أجهزة المحمول داخل اللجان.

1199 طالبا وطالبة

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء في تصريحاته أن إجمالي عدد الطلاب 1199 طالبا وطالبة موزعين على 8 لجان امتحانية في مدن طور سيناء وشرم الشيخ وأبورديس وأبوزنيمة ورأس سدر ودهب ونويبع.

وقال إن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء سوف يقوم بزيارة تفقدية اليوم في مدينة أبورديس لمتابعة لجان الثانوية العامة وسد اذر الطلاب والتأكد من تنفيذ تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة.

اجتماع مع رؤساء اللجان

وأكد محمد عقل أنه عقد اجتماعا مع مديري الإدارات ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة عبر تقنية الفيديو، موضحا أن دور مسؤول أمن اللجنة هو حفظ وانضباط وأمان اللجنة، مشددا على منع حيازة الهاتف المحمول سواء مع الطلاب أو الملاحظين.

وتابع أن رئيس اللجنة له كل الصلاحيات القانونية للقيام بدوره بفعالية ووجه وكيل الوزارة بأهمية التنسيق بين رؤساء اللجان وغرفة العمليات بالمديرية لمواجهة أي طارئ، وعلاج أي مشكلة.