دعاء للنجاح في امتحانات الثانوية العامة.. «اللهم يا معلم موسى علمني»

دعاء الامتحان والنجاح، دائما ما يحرص على ترديده الطلاب خلال انطلاق ماراثون الثانوية العامة، وتكثر الأدعية التي يتوجه بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولعل منها ما ذكره الدكتور يسري عزام إمام جامع عمرو بن العاص، قائلا: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، افتح علي فتوح العارفين بفضلك»، وغيرها من الأدعية نذكرها في السطور التالية:

دعاء الامتحان والنجاح

«اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك».

«رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين، اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا».

دعاء آخر للنجاح في متحانات الثانوية العامة

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي، يا قيوم برحمتك استغيث، رب اشرح لي صدري ويسّر لي أمري، واحلل عقدةً من لساني يفقه قولي، بسم الله الفتاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا».