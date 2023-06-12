«صرف الإسكندرية» تعلن الطوارئ تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية على العاملين، أهمية المرور ومراجعة أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي في نطاق محيط المدارس التي بها مقار لجان امتحانات الثانوية العامة، مشيرًا إلى تجهيز فرق طوارئ للتعامل الفوري مع أي مشكلة أو سدد صرف صحي أو بلاغ في نطاق أي مدرسة.

تأمين عمل لجان الثانوية العامة في الإسكندرية

وأوضح نافع في بيان اليوم، أن الشركة استعدت للمشاركة في تأمين عمل لجان الثانوية العامة وفقا لخطة قطاع التشغيل والصيانة بالتعاون مع قطاع التأمين الفني، لإجراء تطهير إضافي والتسليك اللازم لغرف ومطابق شبكة الصرف الصحى الخاصه بالمدارس.

مرور دوري على لجان الثانوية العامة بالإسكندرية

وشدد على مديري عموم التشغيل والصيانة بمختلف المناطق بالمرور الدوري على المدارس التي سيتم عقد الامتحانات بها، للتأكد من عدم وجود أي مشكلة في محيط لجان امتحانات الثانوية العامة.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة بدؤا اليوم الامتحانات وفقا لجدول وزارة التربية والتعليم انطلاق الخاص بامتحانات شهادة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي 2022-2023.