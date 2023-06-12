محافظ قنا يشدد على التعامل الفوري مع الأحداث الطارئة في امتحانات الثانوية العامة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة في لجنة مدرسة قنا الثانوية، للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ للطلاب، والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين اللجان داخل المدارس ومدى جاهزيتها، رافقه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وطارق لطفي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

وأشار إلى أن الطلاب يؤدون امتحان مادة التربية الدينية في امتحانات الثانوية العامة، واطمأن على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات.

وأكد محافظ قنا أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم، وربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، ووزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فوري مع أي مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث خلال تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.

غرفة عمليات لامتحانات الثانوية العامة

من جهة أخرى، قال الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إنه جرى تكليف 3641 معلما، للقيام بأعمال المراقبة والملاحظة للجان الامتحانات، مضيفا أن إجمالي عدد الطلاب الذين يحق لهم دخول امتحانات الثانوية لهذا العام بجميع الإدارات التعليمية في المحافظة بلغ 17 ألفا، و884 طالبا.