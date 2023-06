جينيفر جراي تسلم والدها جائزة «توني» لإنجاز العمر.. لم تتمالك دموعها

لم تستطع الممثلة الأمريكية جينيفر جراي في السيطرة على مشاعرها ودموعها خلال حفل توزيع جوائز توني المسرحية في نسختها الـ 76، وذلك أثناء تسليم والدها جويل جراي، جائزة إنجاز العمر عن مسيرته الفنية الممتدة، وهي واحدة من ضمن قائمة طويلة من الجوائز التي حصل عليها «جراي» خلال حياته المهنية بما في ذلك جائزة أوسكار، جولدن جلوب وبافتا.

ووجه الممثل جويل جراي البالغ من العمر 91 عاما، كلمة للحضور بعد حصوله على الجائزة، قائلا:«في النهاية الناس والمجتمع.. جميعكم من جعلتم هذه الرحلة أكثر تميزًا مما كنت أتخيل»، وفقًا لما نشره موقع «إنترتينمنت تونايت».

