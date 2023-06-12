جينيفر جراي تسلم والدها جائزة «توني» لإنجاز العمر.. لم تتمالك دموعها

لم تستطع الممثلة الأمريكية جينيفر جراي في السيطرة على مشاعرها ودموعها خلال حفل توزيع جوائز توني المسرحية في نسختها الـ 76، وذلك أثناء تسليم والدها جويل جراي، جائزة إنجاز العمر عن مسيرته الفنية الممتدة، وهي واحدة من ضمن قائمة طويلة من الجوائز التي حصل عليها «جراي» خلال حياته المهنية بما في ذلك جائزة أوسكار، جولدن جلوب وبافتا.

ووجه الممثل جويل جراي البالغ من العمر 91 عاما، كلمة للحضور بعد حصوله على الجائزة، قائلا:«في النهاية الناس والمجتمع.. جميعكم من جعلتم هذه الرحلة أكثر تميزًا مما كنت أتخيل»، وفقًا لما نشره موقع «إنترتينمنت تونايت».

جينيفر جراي تسلم والدها جائزة «توني» لإنجاز العمر

Joel Grey's daughter, Jennifer Grey, presents him with a Lifetime Achievement Award on the #TonyAwards. pic.twitter.com/jrIqf2PzKc — BroadwayWorld (@BroadwayWorld) June 11, 2023

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تسلم جينيفر جائزة لوالدها، حيث قدمت له جائزة «دوجلاس وات» لإنجاز العمر عام 2015، في حفل توزيع جوائز فريد وأديل أستير السنوي في مدينة نيويورك، تحدثت «جينيفر» بعبارات متوهجة عن والدها معترفة بأنه كان مصدر إلهام كبير لها.

وأضافت خلال الحفل: «لقد ألهمني والدي كثيرًا من خلال اتساع نطاق عمله وحبه للحياة»، وتابعت: «كشخص تمسك بكل حركاته طوال حياتي، فإن مسيرته المذهلة تتضاءل بالمقارنةً بإنجاز كيف يعيش حياته وقلبه العملاق، هذا العالم أفضل بشكل ملحوظ لوجوده هنا».