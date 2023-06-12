الدفع بـ79 سيارة إسعاف إلى محيط لجان الثانوية العامة في كفر الشيخ

دفع مرفق الإسعاف بمحافظة كفر الشيخ، بـ79 سيارة إسعاف بمحيط 79 لجنة خاصة بامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، موزعة على 13 إدارة تعليمية، بمراكز ومدن المحافظة، لتأمين ماراثون الامتحانات الذي انطلق صباح اليوم الاثنين، ومتابعة الطلاب في حالة حدوث أي طارئ.

تخصيص سيارة إسعاف لكل مدرسة

ووفقاً لما ذكره مصدر مسؤول بمرفق إسعاف كفر الشيخ، لـ«الوطن»، فقد تم تخصيص سيارة إسعاف لكل لجنة امتحانات بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، لمتابعة الطلاب فى حدوث أي حالات طارئة، وسرعة التعامل مع أية حالات مرضية، لافتاً أن كل سيارة إسعاف تحتوى على التجهيزات الخاصة بها للمساعدة فى سرعة تقديم الإسعافات الأولية.

وأكد المصدر، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية ومقرها الهيئة بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة عمل سياراتها، ويوجد بها 7 خطوط على رقم «123»، فضلاً عن وجود خط اتصال مباشر استراتيجى تنسيقى بين الإسعاف، وبين غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، خلال امتحانات الثانوية العامة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023 بمحافظة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ عدد طلاب الثانوية العامة بمحافظة كفر الشيخ للعام الدراسي 2022 - 2023، يبلغ 25 ألفاً و202 طالب وطالبة، إذ يبلغ عدد طلاب الشعبة الأدبي 6 آلاف و462 طالباً وطالبة، وشعبة علمي علوم 16 ألفاً و920 طالباً وطالبة، وشعبة علمي رياضة 1920 طالباً وطالبة.