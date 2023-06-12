المشاركون بمنحة ناصر للقيادة الدولية يزورون دار الأوبرا

نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة للمجلس الأعلى للثقافة ودار الأوبرا المصرية للمشاركين بمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الرابعة، والتي تحمل شعار «شباب عدم الانحياز وتعاون الجنوب - جنوب»، بمشاركة 150 من القيادات الشبابية حول العالم، خلال الفترة من 1 حتى 15 يونيو الجاري.

إثراء الشباب بالثقافة ودعم الأنشطة المنعزلة

والتقى الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بالمشاركين وبدأ حديثه بمقولة «مصر ما قبل التاريخ وربما وجد التاريخ من أجل مصر»، وخلال حواره مع المشاركين تناول تاريخ نشأة وزارة الثقافة في مصر، والتي تسعى دائما لنشر المعرفة وإثراء الشباب بالثقافة، وتعزيز التعاون الثقافي بين مصر وكافة الدول.

دور القوى الناعمة في التأثير بحياة الشعوب

وأشار إلى رؤية مصر 2030 والتي تضم الكثير من الجوانب الثقافية لخلق نظام اجتماعي يحترم التنوع ويروج للقيم الثقافية البناءة، كما تناول الأشكال المختلفة للتراث الثقافي المدرج ضمن قائمة اليونسكو، ودور القوى الناعمة في التأثير في حياة الشعوب.

وتحدث عن مجهودات مصر في استعادة كافة أشكال الثقافة غير الملموسة ومن ضمنها المخطوطات العربية القيمة، والتي يتم بيعها في الخارج، مؤكدا أن مصر بصدد إطلاق هيئة متخصصة لدعم الملكية الفكرية الوطنية.

وخلال زيارة دار الأوبرا المصرية استمتع الشباب بالحفلة الموسيقية بدار الأوبرا المصرية، حيث استمع المشاركين لباقة متنوعة من المقطوعات الموسيقية قدمتها أوركسترا القاهرة السيمفوني، وأعرب المشاركون عن سعاداتهم البالغة بما استمعوا إليه من موسيقي تُعبر عن الحضارة المصرية العريقة، كما شاهدوا فيلما بمركز إبداع القاهرة بعنوان «الوداع يا بونابارت»، بحضور سيد فؤاد - رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، المخرج شريف مندور، الفنان محسن محي الدين.