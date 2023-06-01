وزارة الثقافة تنظم مجموعة من الورش في المتاحف بمناسبة الإجازة الصيفية

تنظم وزارة الثقافة متمثلة في قطاع الفنون التشكيلية مجموعة من الورش الفنية بمناسبة الإجازة الصيفية، من بينها مجموعة من الورش الصيفية بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين، فضلا عن ورشة تعليم المكريمة بمتحف محمود سعيد بالإسكندرية وغيرها.

وتنطلق ورشة الرسم بمتحف طه حسين للأطفال السن من (7 - 10) سنين يوم الإثنين الموافق 5 يونيو من الساعة الثانية عشر حتى الواحدة والنصف ظهرًا.

النشاط الصيفي في الفنون التشكيلية

وأعلن قطاع الفنون التشكيلية عن بدء النشاط الصيفي لمتحف فن الزجاج ونحت العجائن المصرية (زكريا الخناني وعايدة عبد الكريم) ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023 بورشة الرسم القصصي رسم وتلوين علي ورق كانسون.

التسجيل في ورشة المكرمية

وأعلن القطاع بدء التسجيل في ورشة المكرمية في مركز محمود سعيد للمتاحف من سن 18 سنة فما فوق، على أن يكون القبول بأولوية التسجيل.

وأوضح القطاع أن فن المكرمية فن عربي أصيل، بدأ عند النساج العرب في القرن الثالث عشر، وبعدها أنتشر في اسبانيا وإيطاليا وكافة أنحاء أوروبا.يعرف فن المكرمية بأنه فن نظم الخيوط وحبكها، وترتيبها بشكل محكم وأنيق بحيث تعطي شكل فني ذو مظهر جمالي، ويمكن من خلال الخيوط والعقد عمل العديد من الأشكال والتصميمات، إذ ينسج منها السجاد والستائر والبراويز وحقائب اليد والقلائد والفساتين البسيطة.

تُقام الورشة يوم الثلاثاء من كل أسبوع بدءًا من الثلاثاء 6 يونيو 2023 من الساعة 1مساء إلى 4 مساء لمدة شهر وسوف يتم شرح الادوات المطلوبة فى اول محاضرة عنوان مركز محمود سعيد بالإسكندرية 6 شارع محمد باشا سعيد - جناكليس.

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