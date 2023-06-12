«طالبة الجردل» بكفر الشيخ: اتصال قرينة الرئيس أسعدني وألهمني القوة والعزيمة

«لم أصدق ما حدث، وقلبي كان يطير من الفرحة والسعادة»، بهذه الكلمات أعربت الطالبة منة الله عماد، الأولى مكرر بالشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، والحاصلة علي مجموع 279.5 درجة، من 280، والمعروفة إعلاميا «بطالبة الجردل»، عند فرحتها بالاتصال الهاتفي الذي تلقته من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية.

وأضافت «منة الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاتصال أدخل الفرحة على قلبها الحزين بعد سنوات عجاف مرت عليها وأسرتها الصغيرة، كما ألهمها القوة والعزيمة، والتي اكتسبتها من كلمات قرينة الرئيس التي قالت لها: «نحن في ظهرك وهنوصلك لبر الأمان، وبنشيد بكفاحك التعليمي، ومش هنسيبك لوحدك وهندعمك في مشوارك العلمي والأسرى»، وذلك من خلال مبادرة حياة كريمة، والأكاديمية الوطنية للتعليم.

فرحة عارمة

وأضافت «منة الله»، طالبة كفر الشيخ: «شعرت أنها تحدثت معي بكل صدق، وهي سيدة عظيمة، وتصل للقلب بمشاعر صادقة، ولا أجد من الكلمات ما تعبر عن شكري وحبي لها، وكذلك للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لي».

توجهات رئاسية لرعاية طالبة كفر الشيخ

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه الأكاديمية الوطنية، وكذلك مؤسسة «حياة كريمة»، بتبني الطالبة، «منة الله عماد»، خلال مشوارها العلمي، وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، كما أبلغها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، برعايتها خلال المرحلة الثانوية بمدرسة المتفوقين بمدينة كفر الشيخ، تنفيذاً لتكليفات الرئيس.