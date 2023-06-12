«الأرصاد»: ارتفاع طفيف في الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ طقس اليوم مستقر على أغلب المحافظات، ويوجد ارتفاعات طفيفة في درجات الحرارة عن أمس بنحو درجتين، خاصة على القاهرة الكبرى، موضحة أنّ درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 35 درجة مئوية، وتكون الأجواء مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية نهارا.

أجواء معتدلة على أغلب الأنحاء

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المُذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنّه خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض درجات الحرارة بدرجة كبيرة خلال فترات الليل وساعات الصباح الباكر، وتكون الأجواء معتدلة على أغلب الأنحاء، متوقعة سقوط أمطار خفيفة على بعض الأماكن بالسواحل الشمالية الغربية، مرورا بمطروح والسلوم وبعض المناطق من العلمين والإسكندرية، تكون خفيفة غير مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية.

الحذر من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس

وشددت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، على أنّه يجب الحذر من عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وفترة الظهيرة بالتحديد يجب تغطية الرأس بشمسية أو كاب، وتناول قدر كبير من المرطبات والسوائل على مدار اليوم.