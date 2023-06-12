«الأرصاد» تكشف موعد ذروة التقلبات الجوية.. وتحذّر من الحرارة المرتفعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أنّ طقس الغد يشهد ذروة التقلبات الجوية وارتفاع درجات الحرارة، كما يعود نشاط الرياح الشمالية الغربية والشرقية القادمة من المناطق الصحراوية والمثيرة للرمال والأتربة، بسبب تاثير منخفض جوي سطحي جديد على مناطق مختلفة من الجمهورية، بقيم ضغطية منخفضة تُزيد دفع الكتل الهوائية الصحراوية إلى الداخل.

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض الرؤية الأفقية

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية في بيان تفصيلي، من أنّ المنخفض الجديد لن يختلف في تأثيره كثيرا عن المنخفضات التي تعرضت لها البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، حيث سيعمل على إثارة الرمال والأتربة خاصة على المناطق الصحراوية والمفتوحة والطرق الرابطة بين المحافظات، والمدن الجديدة، وتؤدي هذه الكتل إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية، خاصة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، والمحافظات الغربية للبلاد مثل «مرسي مطروح، والعلمين، والسلوم» والصحراء الغربية وخلج السويس ومدن القناة والقاهرة الكبرين وحتى شمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء.

أماكن سقوط الأمطار

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب الممطرة والرعدية أحيانا على عدد من المحافظات والمدن على مستوي الجمهورية، حيث تتفاوت كميات الأمطار من مكان لآخر على السواحل الشمالية للبلاد، ومدن القناة، وشمال وجنوب الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والقاهرة الكبري، ومحافظة سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 41 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والصغرى 28.