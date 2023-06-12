هيئة الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة اليوم.. تتخطى 40

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات المتوقعة اليوم، إذ يسود طقس معتدل في الصباح الباكر، وخلال ساعات النهار يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يكون معتدل الحرارة ليلاً على كافة الأنحاء.

أمطار خفيفة على السواحل الشمالية

وذكرت هيئة الأرصاد أنه في حالة الطقس اليوم من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحراة اليوم

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 34 - 24

- دمنهور 35 - 24

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 35 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 33 - 22

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 37 - 23

- نخل 35 - 17

- كاترين 29 - 17

- الطور 36 - 25

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 36 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 28 - 18

- سيوة 37 - 20

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 39 - 26

- قنا 40 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 41 - 28