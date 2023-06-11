«الأرصاد» تحذر من عاصفة ترابية تتعرض لها البلاد خلال الأيام المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس الأيام القادمة متوقعة حدوث حالة سريعة من التقلبات الجوية تتأثر بها البلاد يوم الثلاثاء الموافق 13 يونيو 2023، ويصاحبها ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ونشاط رياح مثير للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المناطق وتكون رعدية أحيانا مناطق أخرى مع نشاط العاصفة الترابية.

تحذير من العاصفة الترابية

وحذرت هيئة الأرصاد من نشاط الرياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى وخليج السويس ومناطق من جنوب الصعيد، وتؤدي إلى تدهور مستوى الرؤية الأفقية وتكون العاصفة الترابية على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة

حالة الطقس الأيام القادمة

وذكرت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس الأيام القادمة أنه تتساقط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة حدوث 40% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما تتساقط أمطار خيفة قد تكون رعدية أحيانا بنسبة حدوث 30% على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة غدا

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا ضمن حالة الطقس الأيام القادمة على مدن ومحافظات الجمهورية، فقد جاءت على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 24

- العاصمة الإدارية 35 - 23

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 34 - 24

- دمنهور 35 - 24

- وادي النطرون 36 - 22

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 35 - 24

- الزقازيق 36 - 24

- شبين الكوم 35 - 23

- طنطا 33 - 22

- دمياط 27 - 22

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 36 - 22

- السويس 35 - 22

- العريش 28 - 21

- رفح 28 - 21

- رأس سدر 37 - 23

- نخل 35 - 17

- سانت كاترين 29 - 17

- الطور 36 - 25

- طابا 34 - 27

- شرم الشيخ 36 - 28

- الإسكندرية 28 - 20

- العلمين الجديدة 27 - 20

- مطروح 25 - 18

- السلوم 28 - 18

- سيوة 37 - 20

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 36 - 26

- سفاجا 37 - 27

- مرسى علم 36 - 26

- شلاتين 35 - 25

- حلايب 34 - 26

- أبو رماد 34 - 25

- رأس حدربة 35 - 25

- الفيوم 35 - 24

- بني سويف 35 - 24

- المنيا 35 - 24

- أسيوط 38 - 25

- سوهاج 39 - 26

- قنا 40 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 41 - 27

- أبو سمبل 41 - 28.