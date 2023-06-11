«الأرصاد»: تقلبات يونيو غير معتادة.. والتغيرات المناخية العالمية مؤثرة

حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، من أن البلاد سوف تشهد حالة من عدم الاستقرار اعتبارا من الثلاثاء نتيجة منخفض جوي صحراوي سيؤثر عى المحافظات والعنصر الأساسي المؤثر فيه نشاط الرياح المحملة بالأتربة ستكون متفاوتة الشدة من محافظة لأخرى وسوف تكون المناطق المتأثرة السواحل الشمالية والمناطق المكشوفة في القاهرة الكبرى والسويس .

سرعات الرياح قد تصل إلى 55 كيلو

وحذرت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة On، من زيادة تأثر محافظات شمال ووسط الصعيد بالرياح المحملة بالأتربة تصل لحد تدني الرؤية الأفقية نظراً لتركز المنخفض الجوي بشكل أكبر في الصحراء الغربية محذرة سكان المحافظات بأخذ سرعات الرياح في الاعتبار والتي قد تصل إلى سرعة 55 كيلو متر في الساعة موجهة رسالة تحذير لهم قائلة : بحذر المحافظات وبالأخص سكان وسط وشمال الصعيد بالذات عليهم توخي الحذر بشكل أكبر بسبب سرعات الرياح الكبيرة والابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات وأكشاك الكهرباء والأشجار.

ولفتت إلى أن المنخفض مصحوب بأمطار رعدية متفاوتة الشدة تبدأ من شمال البلاد والسواحل الشمالية تقل حدتها مع التقدم داخليا تصل لمناطق من القاهرة الكبرى وأن حالة عدم الاستقرار تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف حيث يتوقع ا تكون العظمى في القاهرة 36 درجة مئوية وفي جنوب الصعيد 44 درجة مؤية.

الظواهر الجوية في يونيو

وكشفت أن تلك الظواهر التي تشهدها البلاد منذ بداية يونيو غير معتادة ونادرة وكانت توقيتات حدوثها في شهري أبريل وحتى منتصف مايو لكنها عزت ذلك إلى التغيرات المناخية التي يشهدها العالم ومن ضمنها مصر مؤكدة أن فصل الصيف يبدأ فلكيا في 20 يونيو.