انخفاض نسب إشغال شواطئ الإسكندرية بسبب امتحانات الثانوية العامة

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم، انخفاضًا في نسب الإشغال بالتزامن مع انطلاق امتحانات الثانوية العامة، إذ لم تتجاوز نسب الإقبال 25% بينما كانت أعلى من ذلك خلال الأيام الماضية، على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة؛ التي وصلت إلى 28 مئوية.

وبحسب بيان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، فإن شواطئ الإسكندرية رفعت الراية خضراء فى شواطئ القطاع الشرقي، أما القطاع الغربي والعجمي فتم رفع الرايات الصفراء والتي تعني ضرورة الالتزام بالنزول فى المناطق المحددة للسباحة الآمنة، بينما تراوحت نسب الإشغال فى القطاع الشرقى 25% والغربي 10%.

فرصة للذهاب إلى شواطئ الإسكندرية

وطالبت مصايف الإسكندرية المواطنين باستغلال انخفاض نسبة إشغال الشواطئ خلال فترة الامتحانات، والذهاب إليها للاستمتاع بها، وذلك للمواطنين غير الملتزمين بالامتحانات في الوقت الراهن.

انخفاض الإقبال تزامنا مع امتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية

ويرجع انخفاض الإقبال على شواطئ الإسكندرية لخوض 56579 طالبًا امتحانات الثانوية العامة في الإسكندرية التي بدأت اليوم عبر مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ومنهم 23063 للشعبة الأدبية و 21444 للشعبة العلمية، و9845 للشعبة الرياضية، و2234 دولي، حيث يؤدون امتحاناتهم أمام 148 مقر لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع.