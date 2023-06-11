الحوار الوطني يناقش «تداول المعلومات وعدد النواب» (ملف خاص)

ما بين مطالبات بالإسراع فى سن قانون حرية تداول المعلومات ومناقشات حول عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، دارت جلسات الحوار الوطنى، فى محورها السياسى، اليوم، بمشاركة عدد من السياسيين والنواب وممثلين عن نقابات ومؤسسات المجتمع المدنى، حيث تناولت جلسات لجنة حقوق الإنسان، الموضوع الأول المتعلق بقانون حرية تداول المعلومات، إذ شهدت ما يشبه الإجماع على ضرورة إنجازه باعتباره استحقاقاً دستورياً ومطلباً مهماً سيلقى بظلاله على أكثر من مجال وليس فقط الإعلامى، فضلاً عن كونه سلاحاً للرد على ما قد يُثار من شائعات وأخبار غير دقيقة.

وتناولت جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية، مقترحات زيادة عدد أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، حيث شهدت تبايناً فى الآراء فى ظل رغبة كثير من المشاركين فى زيادة عدد أعضاء غرفتى البرلمان، لارتباطها بزيادة عدد السكان، فيما ذهب الرافضون إلى أن زيادة الأعضاء تمثل عبئاً إضافيا على موازنة الدولة.