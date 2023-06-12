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محافظ قنا: بيع لحوم بلدية في المنافذ الاستهلاكية بـ220 جنيها للكيلو

كتب:

رجب آدم
11:24 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
لحوم بلدية في قنا

لحوم بلدية في قنا

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، توفير لحوم بلدية بسعر 220 جنيها للكيلو بمنافذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة قنا، بجوار البنك الزراعي المصري، في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين البسطاء، ومراعاةً للظروف المعيشية لهم، وتوفير احتياجاتهم من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة. 

لحوم بلدية في المنافذ 

وأضاف المحافظ، أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كل القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين، وتلبية احتياجاتهم اليومية، وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، مؤكدا عمل الجهاز التنفيذي بالمحافظة على توفير كل احتياجات المواطنين من خلال التعاون المستمر مع أجهزة الدولة المعنية.

وبحسب بيان، وجه المحافظ مسؤولي مديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع، لضبط الأسعار وتوفير كل السلع الغذائية بأسعار مناسبة، استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

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بقلم رجب آدم