«تجارية القليوبية»: طرح لحوم بلدي في منافذ شبرا وبنها.. 120 جنيها للكيلو

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور محمد الفيومي، عن طرح لحوم بلدي على مدار اليوم وحتى عيد الأضحى المبارك بمنفذ مدينة بنها ومنفذ شبرا الخيمة، بسعر 120 جنيها، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

توفير اللحوم بكميات كبيرة

وأكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، أن اللحوم داخل المنافذ متوفرة بكميات كبيرة لخدمة المواطنين والتخفيف عليهم، في ظل ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة، وبأسعار مخفضة 120 جنيها للكيلو داخل المنافذ، لافتا إلى أن الغرفة لا تمارس التجارة بل تقيم معارض مؤقتة وتتدخل بشكل استثنائي لمساعدة المواطنين، تنفيذا لرؤية القيادة السياسية بالوقوف بجانب المواطنين.

أسعار مخفضة بنسبة 25%

وأوضح «الفيومي»، أن معارض أهلا بالعيد، مازالت مستمرة في بنها وطوخ وشبرا الخيمة والقناطر الخيرية وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، وتم تجهيزها بكل ما يحتاج إليه المواطن، وستشمل كافة مستلزمات الأسرة من مواد غذائية ولحوم، وملابس وأحذية، وذلك بأسعار مخفضة تصل لـ25%، فيما أبدى المواطنون رضاهم عن وجود معارض مدعمة بأسعار أقل من السوق، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح 8 معارض في مدن بنها وطوخ وشبرا القناطر وكفر شكر وشبين القناطر والخانكة وقليوب، لخدمة المواطنين وتوفير السلع بأسعار مناسبة للجميع، ولم تشهد معارض «أهلا بالعيد» أي نقص للسلع ولو لساعة واحدة رغم الإقبال الكبير عليها من المواطنين.