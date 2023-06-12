حملات أمنية لضبط اللصوص بالقاهرة.. تحريز سيارة وتروسيكل ومجوهرات مسروقة

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بتهمة سرقة سيارة فان، حال توقفها بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزتهم سيارتين، وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب «المفتاح المصطنع»، وباستدعاء اثنين من المجني عليهم تعرفا على السيارتين، واتهموهم بالسرقة.

كما تمّ ضبط إحدى السيدات وبحوزتها مشغولات ذهبية حال عرضها للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية بأحد محال المشغولات الذهبية الكائن بدائرة قسم شرطة الجمالية وبمناقشتها عن مصدرها اعترفت بسرقتها من (مسئولة مبيعات) بالشركة محل عملهما بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

وجرى ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة، وبحوزته (أجزاء سيارة - 2 مفك)، وبمواجهته اعترف بسرقتها من سيارة حال توقفها بدائرة القسم بأسلوب الفك، وأقرّ بأنه وراء ارتكاب 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب والتصرف فيها لدى عميله سيئ النية أمكن ضبطه، وبحوزته كل المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.

وتمّ ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم دراجة نارية تروسيكل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزتهم (2 كابل كهربائي)، وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة القسم، وباستدعاء المسئول عن الموقع قرر بأن المضبوطات خاصة بالشركة محل عمله واتهمهم بالسرقة.