«الأمن العام»: ضبط 289 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 289 قضية مواد مخدرة بإجمالي 302 متهم، وضبط 115 قطعة سلاح ناري بحوزة 101 متهم، و72318 حكما قضائيا.

وتمّ ضبط تشكيل عصابي ضما 4 متهمين ارتكبوا 9 حوادث، و38 متهما هاربًا، و19 متهمًا بأعمال البلطجة، و294 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها، وضبط 23794 مخالفة مرورية، وفحص 59 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة وتبين إيجابية 9 منهم.