بعد فيديو على فيسبوك.. ضبط سائق اصطدم بسيارة خلال سيره عكس الاتجاه في مدينة نصر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على فيس بوك، تضمن سير قائد سيارة عكس الاتجاه والاصطدام بسيارة أخرى، وضبط مرتكب الواقعة

وتبين تداول منشور مدعوم بمقطع فيديو على فيسبوك، متضمناً قيام قائد سيارة ملاكي بالسير عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة ، وقيامه بالاصطدام وإحداث تلفيات بسيارة أخرى ملك أحد المواطنين وقيام قائد السيارة بالفرار والهرب عقب ذلك.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات والتعامل الفني تبين أن السيارة مملوكة (لإحدى السيدات – بمنطقة مدينة نصر)، وباستهدافها أفادت بأن السيارة وقت ارتكاب الواقعة كانت بحوزة مالك ورشة ميكانيكا بمنطقة الأميرية.

باستهداف الأخير أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقرّ بارتكابه للواقعة وأقرّ بأن السيارة كانت بحوزته بقصد تصليحها وأنه عقب ذلك قام بتجربتها في المنطقة محل الواقعة وحال سيره اصطدم بسيارة أخرى.