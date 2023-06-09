القبض على شاب أنهى حياة آخر في مشاجرة بـ مدينة نصر

ألقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث، القبض على عاطل قتل شابا بطعنة في القلب، بسبب خلافات سابقة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وجار العرض على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر ثالث، إخطارا من أحد المستشفيات، بوصول شاب مصاب بطعنة نافذة في القلب، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، وبالانتقال تبين العثور على جثمان شاب يدعى «مبروك. ب. س» 25 عاما، وبالفحص تبين وجود اصابته المشار اليها.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، كما طلبت النيابة العامة، إرسال المستخدم في الواقعة على الطب الشرعي، لفحصه لبيان إذا كان السلاح المستخدم في الواقعة من عدمه.

تفريغ كاميرات المراقبة

كلفت جهات التحقيق المباحث، بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء والد المجني عليه لسماع أقواله حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.