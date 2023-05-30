مصرع شاب سقط داخل «بير سلم» في مدينة نصر  

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مصرع شاب سقط في بئر سلم عقار بمدينة نصر، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء شهود الواقعة لسماع أقوالهم حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر إخطارًا من إحدى المستشفيات يفيد بوصول شاب مصاب بكسور في مناطق متفرقة من الجسم بالإضافة إلى إصابته بنزيف خارجي، وأضاف الإخطار بأن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب ذو بشرة سمراء، وبالفحص تبين أنّه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية.

الشاب المتوفي يعمل في المعمار

وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفي يعمل في المعمار، مضيفة أنَّه أثناء عمله اختل توازنه وسقط في بئر السلم الخاص بالعقار محل عمله، موضحة أنَّ زملاءه في العمل نقلوه إلى المستشفى، إلا أنَّه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتمّ تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرَت قراراتها المتقدمة.