بدء امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2023.. الأسئلة اختياري فقط

بدأ منذ قليل امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2023 لطلاب الشعبتين علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، في أول أيام امتحانات الثانوية العامة 2023 وذلك في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل اللجان الامتحانية.

امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي 2023

ويؤدي 783 ألفًا و25 طالبًا وطالبة امتحان التربية الوطنية للصف الثالث الثانوي، من بينهم 276 ألفًا و211 طالبة وطالبة بالشعبة الأدبية، و391 ألفًا و671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية علوم و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

وأكّدت وزارة التربية والتعليم، أنَّ امتحان التربية الوطنية للثانوية العامة يتضمن أسئلة موضوعية فقط «اختيار من متعدد» ولا يشمل أسئلة مقالية، وأن الأسئلة واضحة ومحكمة الصياغة ومباشرة ولا تحتاج إلى التأويل، وسيكون اختيارا واحدا فقط هو الصحيح من الاختيارات وباقي البدائل تكون علمية.

امتحان التربية الوطنية

وأضافت وزارة التعليم، أنَّه لن يتمّ تسليم طلاب الثانوية العامة كتيب مفاهيم بامتحان التربية الوطنية، وأنّ المجلدات يتمّ تسليمها في المواد الأساسية فقط وليس المواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ أسئلة امتحانات التربية الوطنية تعتمد علي الفهم ويكون 30% للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا.