«التعليم» تطالب أولياء الأمور بتقديم شكوى عند زيادة مصروفات المدارس الخاصة دون مبرر

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنَّ الوزارة تعمل على مواجهة العشوائية في زيادة المصروفات الدراسية من خلال قرارات وإجراءات حازمة للتصدي لهذا، بل وإرسال لجان مختصة للمراقبة والإشراف على أعمال المدارس والتأكد من التزامها بالمصروفات المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند وجود أية مخالفات.

تشكيل لجان للنزول إلى جميع المدارس

أضاف «زلطة» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» على شاشة «CBC»، أنَّ الدكتور رضا حجازي أصدر قرارا أمس إلى جميع المديريات التعليمية بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية من التوجيه المالي والإداري، للنزول إلى جميع المدارس التابعة لاختصاص المديرية للتأكد من التزامها بالمصروفات الدراسية المقررة.

وتابع المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنَّه في حالة اكتشاف زيادة إحدى المدارس لـ المصروفات الدراسية بشكل كبير، على أولياء الأمور التقدم بشكوى لإدارة التعليم الخاص لتدرسها لجان الوزارة أو المديرية ويتم عمل مراجعة لبنود المصروفات بالمدرسة محل الشكوى.