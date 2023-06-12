محافظ القليوبية يوجه بسرعة تنفيذ أعمال تطوير مجزر كفر سعد قبل عيد الأضحى

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية تفقد خلالها عدداً من المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذُها بمدينتي كفر شكر وبنها، من بينها أعمال تنفيذ مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بكفر شكر، إضافة إلى تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر كفر سعد بمدينة بنها، وذلك للوقوف على آخر مُستجدات الأعمال على أرض الواقع ولتسريع منظومة العمل.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة مياه المنشأة الكبرى في كفر شكر التي تبلُغ طاقتها الإنتاجية 45 ألف متر مكعب في اليوم، مشيراً إلى أن المحطة تخدم نحو 225 ألف نسمة من أهالي مركز ومدينة كفر شكر.

وشددَّ «الهجان» على أهمية الالتزام بالتوقيتات الزمنية المُقررة للانتهاء من مختلف الأعمال بالمحطة، ودخولها الخدمة في نهاية العام الجاري.

مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات

واستكمل محافظ القليوبية جولته بتفقد مبنى الإدارة الزراعية وموقف السيارات بمدينة كفر شكر، والذي يتم الإشراف عليه من قبل مديرية الإسكان بالقليوبية بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، وتم الانتهاء من سقف الدور الأرضي والأول والثاني والثالث وجاري العمل في نجارة سقف الدور الرابع، موجهاً بضرورة العمل بالتوازي في أعمال التأسيس والمحارة للمبنى بالطوابق التي تم إنشاؤها لتسليم المبنى قبل الموعد المُتفق عليه لحاجة المواطنين المُلحة إلى الخدمات الزراعية بالمدينة.

تطوير ورفع كفاءة مجزر

وتفقدَّ المحافظ أعمال تطوير ورفع كفاءة مجزر كفر سعد بمدينة بنها، حيث تم الإنتهاء من الواجهات للعنابر وأرضيات العنابر وصرف العنابر وأحواض التنظيف، وجاري الانتهاء من أعمال الحدادة للأرضيات بين العنابر وتركيب المراوح والكشافات.

وشددَّ «الهجان» خلال تفقده للمجزر على ضرورة العمل بالتوازي في المبنى الإداري للانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المجزر بالكامل قبل عيد الأضحى المُبارك لاستقبال الأضاحي، ومضاعفة الجهود والالتزام بالمواصفات القياسية طبقاً للإشتراطات المحددة هندسيا وقانونياً، مُشيراً أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية آمنة لا تتسبب في نقل الأمراض، وتوفير لحوم حمراء ذات جودة عالية بأسعار مخفضة طوال العام.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير يشرُف عليها مديرية الإسكان بالقليوبية، ويضُم المجزر صالتين للذبيح، فضلاً عن عنبر لإستقبال الحيوانات، وغرفة الإعدام ومحرقة، كما يشمل التطوير تغيير الأرضيات بالكامل بأرضيات خرسانية مُسلحة بالإضافة إلى تغيير خطوط الصرف وخطوط المياه مع إعادة تطوير السور الخارجي للمجزر .

وعلى هامش الجولة، لاحظ المحافظ سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه بشارع فريد ندا بمدينة بنها، وعلى الفور أصدر تعليماته بسحب الرخص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائد المركبة، موجهاً مرور بنها بضرورة المتابعة والتصدي لمثل تلك السلوكيات التي تتسبب في الحوادث وتُسبب خطر على حياة المواطنين.