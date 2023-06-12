فيلم يوم 13 لـ أحمد داود يحقق 110 آلاف جنيه إيرادات بدور العرض أمس الأحد

استطاع الفنان أحمد داود أن يحقق نجاحاً كبيراً من خلال فيلمه الجديد «يوم 13»، إذ حقق إيرادات مرتفعة بين الأفلام .

إيرادات فيلم يوم 13 لـ أحمد داود

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، أنَّ الفنان أحمد داود حقق أمس 110 آلاف جنيه بدور العرض، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، وحافظ على الصدارة، خاصة أنَّ داود يبعد عن المألوف، وينافس بعمل يحمل طابع من الرعب.

أحداث فيلم يوم 13

في إطار من التشويق والإثارة، تعتمد أحداث فيلم يوم 13 من خلال قصر مسكون بالأرواح تحدث بداخله أمور غير مألوفة تنذر بوقوع كارثة، ويعود الشاب عز الدين ويقوم بدوره أحمد داوود الوريث الوحيد للقصر، من الخارج لبيعه، ولكن تحدث أمور ليست في الحسبان تقلب حياته وتنتهي بطريقة مأساوية.

أبطال فيلم «يوم 13»

جمع فيلم يوم 13 بين عدد من الأبطال، وهو من بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، جومانا مراد، شريف منير، نسرين أمين، مجدي كامل، محمد ثروت، فيدرا، محمد الصاوي، أحمد زاهر، أروى جودة وجيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبد الله.