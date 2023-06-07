28 مليون جنيه إيرادات فيلم «يوم 13» في 7 أسابيع

حقق فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، إجمالي إيرادات 28 مليون و569 ألف و772 جنيه، على مدار 7 أسابيع ومنذ عرضه بدور السينما في عيد الفطر 2023، ليحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية، حيث حقق أمس الثلاثاء في شباك تذاكر السينما إيرادات تبلغ 151 ألف و268 جنيها، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

9 أفلام معروضة في السينما

وتضم دور العرض السينمائية 9 أفلام، يتصدر قائمة إيراداتها اليومية فيلم «شوجر دادي» بطولة ليلى علوي، وفي المركز الثالث فيلم «رهبة»، بطولة أحمد الفيشاوي، والمركز الرابع فيلم «بعد الشر»، بطولة علي ربيع، وفي المركز الخامس فيلم «هارلي»، بطولة محمد رمضان، وفي المركز السادس فيلم «19 ب» بطولة سيد رجب، والمركز السابع فيلم «ابن الحاج أحمد»، بطولة شيكو، وفي المركز الثامن فيلم «مغامرات كوكو»، بطولة بيومي فؤاد، وفي المركز الأخير فيلم «ساعة إجابة» بطولة غادة عادل.

أبطال فيلم يوم 13

يقوم ببطولة فيلم يوم 13 أحمد داود، دينا الشربيني، نسرين أمين، جومانا مراد، شريف منير، مجدي كامل، أحمد زاهر، فيدرا، أروى جودة، محمد الصاوي، محمد ثروت، نهى عابدين، جيهان خليل، نهال عنبر، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار من الرعب والإثارة والتشويق، من خلال قصر مسكون بالأرواح، ويعود الشاب عزالدين من الخارج لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه، لتحدث مفاجآت تقلب حياته، ويعد أول فيلم رعب بتقنية الـ 3D في مصر والشرق الأوسط.