176 ألف جنيه إيرادات فيلم «يوم 13» في السينما خلال 24 ساعة

حقق فيلم يوم 13 إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الخميس تقدر بـ 176 ألف و295 جنيه، ويحتل المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية والتي يتصدرها فيلم شوجر دادي بطولة ليلى علوي وتامر هجرس، والذي حقق إيرادات أمس بـ263 ألف و16 جنيه، وتجاوز إجمالي إيراداته 4 ملايين جنيه منذ طرحه بالسينما الأسبوعين الماضيين، فيما جاء إجمالي إيرادات فيلم يوم 13 بنحو 29 مليون جنيه على مدار الأسابيع الـ7 الماضية، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

أبطال فيلم يوم 13

فيلم يوم 13 بطولة دينا الشربيني وأحمد داود، جومانا مراد، شريف منير، نسرين أمين، مجدي كامل، محمد ثروت، فيدرا، محمد الصاوي، أحمد زاهر، أروى جودة، جيهان خليل، تأليف وإخراج وائل عبدالله.

قصة فيلم يوم 13

يعد فيلم يوم 13 بطولة أحمد داود، أول فيلم رعب بتقنية الـ 3D في مصر والشرق الأوسط، وتدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة من خلال قصر مسكون بالأروا وتحدث بداخله أمور غير مألوفة، ويعود الشاب عزالدين الوريث الوحيد للقصر من الخارج لبيعه، ولكن تحدث أمور تقلب حياته.

خريطة السينما

تضم دور العرض السينمائي، 9 أفلام في المركز الثالث فيلم رهبة بطولة أحمد الفيشاوي، والمركز الرابع فيلم بعد الشر بطولة علي ربيع، وفي المركز الخامس فيلم هارلي بطولة محمد رمضان، وفي المركز السادس فيلم 19 ب بطولة سيد رجب، والمركز السابع فيلم ابن الحاج أحمد بطولة شيكو، وفي المركز الثامن فيلم مغامرات كوكو بطولة بيومي فؤاد، وفي المركز التاسع والأخير فيلم ساعة إجابة بطولة غادة عادل.