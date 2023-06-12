محافظ القليوبية: إزالة 282 حالة تعد على أراضي الدولة

أعلن عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، إزالة 45 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية والملكيات الخاصة للمواطنين حتى الآن، منذ انطلاق الموجة 21 لإزالة التعديات بمرحلتيها الأولى والثانية، والتي بدأت أعمالها يوم 29 من شهر أبريل الماضي، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام.

تفاصيل إزالة المخالفات

وأوضح محافظ القليوبية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع مديرية الأمن تمكنت خلال المرحلة الأولى للموجة الــ21 لإزالة التعديات، من إزالة 207 حالات تعدٍ بالبناء على أراضى أملاك الدولة، بمساحة 30471م2، بمختلف جهات الولاية.

وأضاف المحافظ، أنه خلال المرحلة الثانية للموجة 21 لإزالة التعديات، تم إزالة 75 حالة تعدٍ بالبناء والزراعة على أراضى الدولة والملكيات الخاصة، بمساحة 1 فدانا، و21 قيراطاً، و21 سهماً، على أراضى أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية شملت مختلف مراكز المحافظة.

التنسيق بين الأجهزة التنفيذية

وشدد محافظ القليوبية، على ضرورة التنسيق التام بين رؤساء المدن ورجال الشرطة من جانب، ومسئولي جهات الولاية المعنيين من جانب آخر، للتحرك بشكل متكامل للإسراع في إزالة التعديات المستهدفة بالموجة ألـ 21 خلال مراحلها المتتابعة، موجهاً بتذليل أي معوقات تظهر أثناء تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والملكيات الخاصة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مؤكداً على أن ملف التعديات على أملاك الدولة لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الشعب والتأكيد علي هيبة الدولة، مؤكداً على رؤساء المدن والاحياء بالتنسيق المتواصل مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية لإزالة كافة أشكال التعديات البناء أو الزراعية أو الري ونهر النيل سواء الصادر لها قرارات إزالة سابقة أو في المهد أو التي يتم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية للحفاظ على كل شبر من أراضي أملاك الدولة، وخاصة في ظل المتابعة اللحظية لجهود الموجة الـ 21 من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.