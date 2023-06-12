«التموين»: تجهيز 38 شادرا في المحافظات لبيع الخراف الحية

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة 38 شادرا على مستوى الجمهورية لبيع الخراف الحية استعداد لعيد الأضحى المبارك، وفق ضوابط واشتراطات محددة تتضمن تسليم الكميات المتعاقد عليها إلى مجازر الشركة المصرية للحوم والدواجن بالبساتين والشوادر المقامة بالشركات التابعة.

شوادر الخراف الحية

وتلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية، وفق بيان لها، الموردين برعاية الخراف الحية بالشوادر من حيث المأكل والمشرب، فضلا عن تحميل التاجر أي نفوق قد يحدث للخراف، ومن المقرر أن تعلن وزارة التموين توقيتات السداد بعد تحديد الأسعار والأوزان القائمة عند البيع.

أسعار اللحوم في المجمعات الاستهلاكية

واستعدادا لعيد الأضحى 2023، تكثف وزارة التموين ضخ اللحوم بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 195 جنيها للكيلوجرام، مقابل أسعار اللحوم في السلاسل ومحال الجزارة والتي تخطت 300 جنيها للكيلوجرام حاليا.

واللحوم المتوافرة حاليا في المجمعات الاستهلاكية طازجة من ذبح رؤس المواشي السودانية، والتي تصل حية وتُذبح في مجزر أبو سمبل بعد إتمام الكشف البيطري عليها مرة ثانية عقب الكشف الذي تخضع له في بلد المنشأ.