أسعار اللحوم الطازجة في منافذ التموين.. متاح شراء 2 كيلو لكل مواطن

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم الطازجة في منافذ التموين والمجمعات الاستهلاكية والسيارات المتنقلة، التي يتم إطلاقها في الشوارع والميادين الرئيسية في المحافظات.

أسعار اللحوم الطازجة في منافذ التموين

وأوضحت وزارة التموين، أنّ أسعار اللحوم الطازجة في منافذ التموين مخفّضة عن أسعار اللحوم في الأسواق ومحلات الجزارة بنحو 30% تخفيض، إذ تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذاية اللحوم بسعر 195 جنيها للكيلو.

وذكرت وزارة التموين، أنّ اللحوم المتوافرة حاليا في فروع المجمعات هي لحوم سودانية طازجة، فضلا عن قرب استيراد كميات من اللحوم المجمدة لطرحها بأسعار تنافسية في المجمعات ومنافذ التموين.

كمية اللحوم المتاح شراؤها

وحددت المجمعات الاستهلاكية، 2 كيلو من اللحوم فقط متاح شراؤها لكل مواطن، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المواطنين لشراء احتياجاتهم.

المخزن الاستراتيجي من اللحوم

وأكدت وزارة التموين، اتخاذ الإجراءات الخاصة لتأمين المخزون الاستراتيجي من اللحوم من أجل توفير احتياجات المواطنين، من خلال التعاقد على كميات كبيرة من رؤوس الماشية من عدة مناشئ بديلة، تحسبا لأي ظرف قد يؤثر مستقبلا على انتظام توريد اللحوم السودانية الطازجة، إذ يتم التعاقد حاليا على اللحوم من دول «الهند والسودان وجيبوتي وتنزانيا وأوغندا».

وتابعت الوزارة، أنّه سيتم ضخ كميات وفيرة من اللحوم الطازجة بسعر مخفض خلال فترة عيد الأضحى، لسد احتياجات المواطنين من اللحوم التي تُطرح بسعر مخفض عند 195 جنيها للكيلو.