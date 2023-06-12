تحذير من الحصاد المبكر لمحصول المانجو وتناوله قبل يوليو.. أضرار صحية

حذر النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، المزارعين من الحصاد المبكر لمحصول المانجو قبل الوصول إلى مرحلة النضج الفسيولوجي الكامل للثمار، لافتاً إلى أن عملية الحصاد المتعجل قبل النضج الكامل تتسبب في ضرب سوق المانجو المصرية، سواء في السوق المحلي أو في الأسواق الدولية، وتضر بصحة المواطنين.

أضرار الحصاد المتعجل

وأوضح أمين عام نقابة الفلاحين، في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن الحصاد المتعجل للمانجو يتسبب في تصدير ثمار سيئة من حيث الشكل الخارجي والطعم والرائحة، وهو ما يهوي بسمعة المانجو المصرية في الخارج، وذلك رغم الجودة الكبيرة للمنتج المصري.

وأشار إلى أنه من الممكن معرفة حالة الثمار من حيث النضج من خلال عملية الخرط، وملاحظة بدايات علامات النضج حول منطقة البذرة الداخلية للثمرة.

وحذر أمين «الفلاحين» من تناول المانجو قبل نهاية شهر يونيو الجاري، حيث أن الموسم يبدأ في صعيد مصر أواخر الشهر الجاري، ومحافظة أسوان هي أول محافظة تبدأ في جمع المحصول لتميزها بدرجة حرارة مرتفعة، ويليها محافظة الأقصر.

رقابة صارمة على الصادرات

وأضاف «أبواللوز»، أن مساحات المانجو في مصر كبيرة وتصل إلى 350 ألف فدان، بإنتاج سنوي يصل إلى 1.25 مليون طن، وهو أحد المحاصيل صاحبة الاقتصاديات المرتفعة، ويجب الحفاظ عليها من خلال فرض رقابة صارمة على الصادرات التي تحمل اسم مصر في الخارج.