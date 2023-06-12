مصرع طفل سقط من الطابق الثالث في منزل أسرته بالشرقية

شهدت قرية بساتين بركات؛ بدائرة مركز شرطة بلبيس، في محافظة الشرقية، حالة من الحزن إثر مصرع طفل يبلغ من العمر عام ونصف العام، جراء سقوطه من الطابق الثالث من منزل أسرته، وجرى التحفظ على الجثمان تحت تصرف جهات التحقيقات المختصة.

نقل الجثة إلى المستشفى

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس، باستقبال الطفل «محمد س ص ر»، ويبلغ عام ونصف العام، جثة هامدة؛ إثر سقوطه من الطابق الثالث بمنزل الأسرة بقرية بساتين بركات.

تحرير محضر بالواقعة

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين أن الطفل سقط أرضًا من الطابق الثالث من منزل أسرته، وتحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة.

التصريح بدفن الجثة

وتحفظت الاجهزة الأمنية على جثمان الصغير في مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية حيال الواقعة والتصريح بالدفن.

هذا وتحقق الجهات المختصة مع الأفراد بمحيط الواقعة لتحديد أسباب مصرع الطفل سقوطا من الطابق الثالث، وبيان عمل إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.