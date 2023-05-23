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إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة على طريق بلبيس بالشرقية

كتب:

ياسمين عزت الرزاز
02:24 م | الثلاثاء 23 مايو 2023
إسعاف

إسعاف

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق بلبيس في الشرقية، ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من سياراتها إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة بلبيس بوقوع حادث انقلاب سيارة بطريق السلام بلبيس، وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى موقع البلاغ لمعاينة الحادث والوقوف على أسبابه.

الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين الـ6 إذ يترواح أعمارهم من 20 إلى 40 سنة، وجرى تقديم الاسعافات الطبية لهم، وتحرر محضرا بالواقعة.

وأخطرت جهات التحقيقات المختصة بالواقعة، والتي أفادت أن سيارة سوزوكي انقلبت بالركاب على الطريق ما أدى الى إصابة 5 أشخاص.

 

 

 

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