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محافظ الشرقية يتابع أعمال مجمع خدمات بلبيس بتكلفة 16 مليون جنيه

كتب:

نظيمه البحرواي
02:10 م | السبت 20 مايو 2023
جانب من الجولة

جانب من الجولة

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، المرحلة النهائية لأعمال إنشاء مجمع خدمات بلبيس، والمُقام على مساحة 600 متر، بتكلفة إجمالية 16 مليون جنيه، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل بالمجمع، لسرعة الانتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد ودخوله الخدمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

المجمع مكون من 5 طوابق

وقدم الدكتور جلال عبد الكريم، رئيس مركز ومدينة بلبيس، شرحا تفصيلياً لمحافظ الشرقية عن مراحل تنفيذ المشروع، وتمت الإشارة إلى أن المجمع مُقام على مساحة 600 متر ومكون من 5 طوابق، تضم بدروم وجراج ودور أرضي و4 أدوار علوية، مشيراً إلى أنه جار الانتهاء من أعمال التشطيب الداخلي للمجمع، وتجهيزه لاستقبال المواطنين للحصول على خدماتهم اليومية بسهولة ويسر. 

إحلال وتجديد جسر مصرف بلبيس العمومي

وتوجه محافظ الشرقية لمتابعة أعمال إحلال وتجديد جسر مصرف بلبيس العمومي، وذلك للتعرف على طبيعة الأعمال الجارية بالمشروع، وتذليل كل المعوقات أمام الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال لسرعة الانتهاء منه طبقا ًللجدول الزمني المحدد حفاظا على أرواح المارة وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

 

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بقلم نظيمه البحرواي