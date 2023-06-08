«المعلمين» تشكل غرفة عمليات لتلقي شكاوى مراقبي امتحانات الثانوية العامة

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، بهدف تقديم الدعم للمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وحل أي مشكلات تواجههم.

وأكد أنّ النقابة لا تألوا جدا في تقديم الدعم للمعلمين، والمساندة المستمرة، بما يحقق الهدف المرجو في المنظومة التعليمية، واستقرار الامتحانات.

زيارات ميدانية ومستمرة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة

ووجّه نقيب المعلمين، رؤساء النقابات الفرعية ولجانها النقابية، بعمل زيارات ميدانية ومستمرة طوال فترة امتحانات الثانوية العامة، وترك أرقام للتواصل مع جميع المعلمين المشاركين في الامتحانات، لتقديم الدعم والمساندة في أي وقت، والتأكد من توافر سبل الراحة لهم في الاستراحات التي خصصتها وزارة التربية والتعليم، والتواصل مع الجهات المعنية والتنفيذية بالمحافظات لحل أي مشاكل.

وأوضح الزناتي، أنّ غرفة العمليات المركزية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالنقابات الفرعية واللجان النقابية بجميع محافظات الجمهورية، لمتابعة أحوال المعلمين داخل لجان الامتحانات وفي الاستراحات والوقوف على توفير اشتراطات السلامة والأمان لهم طوال فترة الامتحانات لسرعة حل أي مشاكل تواجه المعلمين خلال فترة الامتحانات بشكل خاص، وطوال العام الدراسي بشكل عام.