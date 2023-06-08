«التعليم» تدرّب المعلمين على تصحيح الأسئلة المقالية للثانوية العامة إلكترونيا

أكدت وزارة التربية والتعليم، أنّه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رئيس عام الامتحانات لشهادة الثانوية العامة، جرى تدريب 568 معلمًا على مدار يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 5 و6 يونيو 2023 على فنيات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني، لإكسابهم مهارات التعامل مع منصة التصحيح الإلكتروني بمراحلها المختلفة.

تدريب المعلمين علي تصحيح الأسئلة المقالية

وتضمن التدريب كيفية دخول المصحح لحسابه على المنصة وفتحه، وكيفية الوصول إلى الأسئلة المطلوب منه تقدير درجاتها في ضوء مقياس التقدير المرفق بكل سؤال، وكيفية تسجيل الدرجات وحفظها على النظام الإلكتروني للتقدير، وجرى تسليم نسخة مطبوعة من البرنامج التدريبي لجميع المتدربين للاستعانة بها عند الحاجة.

أعمال التقدير الالكتروني

وجرى تنفيذ البرنامج التدريبي على فترتين (صباحية ومسائية) من خلال 7 مواقع مخصصة لأعمال التقدير الإلكتروني تيسيرا على المتدربين، تحت إشراف الدكتور رمضان محمد رمضان، مساعد الوزير للتقييم ونظم الامتحانات والمشرف العام على أعمال التقدير، وخالد عبدالحكم رضوان، رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمي ونائب رئيس عام الامتحانات.