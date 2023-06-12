إزالة 52 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ21، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 52 حالة تعد على مساحة 5 آلاف متر مباني و31 فدانا في نطاق المحافظة.

عدم التهاون في استرداد أراضي الدولة

وتابع المحافظ: جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

تنفيذ إزالة 33 حالة تعد

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 33 حالة تعد على مساحة 5 ألاف و91 متر مباني و19 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 31 فدانا و13 قيراطًا بمراكز ومدن المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أن المحافظة وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.