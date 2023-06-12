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إزالة مخالفات بناء في قرية سياحية بالساحل الشمالي الغربي

كتب:

أيمن حمزة
10:00 ص | الإثنين 12 يونيو 2023
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قراراً بإزالة مخالفات بناء مقامة داخل قرية سياحية واقعة في حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، مؤكداً مواصلة جهود منع مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، والتعامل معها بحسم إن وجدت.

مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي

ونص القرار على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي بقرية سياحية، شمال الطريق الساحلي «الإسكندرية- مطروح»، والمتمثلة في تعلية سور يُحيط بأرض وحدة بالقرية بطول 55 مترا، وإنشاء حمام سباحة كامل التشطيب، وغير ذلك من مخالفات، بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

كما نص القرار على أن يتولى جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي تنفيذ القرار، بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص.

تحرير 550 مخالفة لوحدات أخرى في أكتوبر الجديدة

وفي ذات السياق، أكد المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمخالفات بناء بوحدات سكنية تم تحويلها إلى أنشطة تجارية بالمخالفة للقوانين المنظمة، وتم رفع عدادات المرافق ومصادرة بعض المعدات المستخدمة في الأنشطة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت الحملة برئاسة المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبمشاركة إدارات الأمن والتنمية ورئاسة الأحياء وبتأمين قوة من شرطة التعمير.

وأضاف المهندس محمود مراد، أنه تم تحرير 550 مخالفة للوحدات السكنية التي قامت بمخالفة الاشتراطات والقواعد المنظمة للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة وعدم التعدي على الملكيات العامة، حيث تنوعت المخالفات ما بين إلقاء مخلفات التشطيب بالطرق وساحات الانتظار، وتغيير لون البلكونة، وتركيب سيراميك في البلكونة، وتقفيل البلكونة بالحديد، واستغلال المناور أو الأسطح أو مداخل العمارات.

وأشار المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، إلى أن إدارة التنمية ورئاسة الأحياء وضعت ملصق لكل مخالفة كإنذار لإزالة المخالفة وإعادة الشيء لأصله، وفي حال عدم الاستجابة يتم استكمال الإجراءات القانونية وتحرير محاضر لكل مخالفة بشرطة التعمير.

وأكد «عبدالمقصود»، مواصلة الحملات للحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة، مشددا على شركات النظافة والصيانة لأداء أدوارها المكلفة بها والمحاسبة في حال أي قصور.

ووجه الشكر للسكان المتعاونين والحريصين على مدينتهم الجديدة، مشيرا إلى أن الجهاز يرحب بالأنشطة الصناعية والتجارية بالمدينة في إطارها الشرعي والقانوني طبقا للوائح المنظمة.

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