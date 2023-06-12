عمر خيرت يحيي حفلا في دار الأوبرا المصرية.. «الدخول بالملابس الرسمية»

يستعد الموسيقار عمر خيرت، لإحياء حفل كبير الليلة على خشبة المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية وسط حضور جماهيري كبير.

عمر خيرت في دار الأوبرا

وينطلق حفل الموسيقار عمر خيرت، الليلة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، حيث يقدم خلاله عددا من مقطوعاته الموسيقية المميزة التي يحبها الجمهور ويطلبها دائما منه.

وطرحت تذاكر حفل عمر خيرت في 3 فئات، الأولى بـ610 جنيهات، والثانية بـ1010 جنيهات، والثالثة بـ1260 جنيها، وجرى وضع عدد من الشروط لحضور الحفل، أولها الالتزام بالزي الرسمي، وبالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا من ارتداء الكمامة، والدخول من البوابة الخاصة بالتعقيم، والالتزام بقياس درجات الحرارة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، كما يمنع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات.