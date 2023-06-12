«حياة كريمة» تعقد حوارا مجتمعيا لمناقشة مشاكل أهالي سوهاج

نظمت مؤسسة «حياة كريمة» حوارًا مجتمعيًا بحضور العديد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والأمنية، بهدف تبادل الأفكار والمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية.

وحضر الحوار كلًا من اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والعقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة في المحافظة، والدكتور هشام الحداد منسق عام مبادراة حياة كريمة بالمحافظة، والدكتور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، والدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والعمد والمشايخ وكبار العائلات.

مناقشة مشاكل الأهالي

كم تم خلال الحوار مناقشة العديد من المشكلات التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، وتبادل الحضور الأفكار والمقترحات لحل هذه المشاكل.

التواصل المباشر مع المواطنين دون أي معوقات

وأشار «مختار أبو العزم» طالب جامعي إلى أن هذا الحوار المجتمعي، ودعم القيادة التنفيذية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي وجه بالتواصل المباشر مع المواطنين دون أي معوقات.

وأكد «أحمد خالد» مزارع، أن مؤسسة حياة كريمة ساهمت في تحسين الحياة في المحافظة، من خلال توفير مياه نقية وطرق آمنة وخدمات متكاملة في الصحة والتكافل والكرامة.

من جانبه، أوضح «محمد عبد الفتاح» موظف، أن الحوار المجتمعي شهد تقديم خدمات طبية مجانية للمواطنين، وقد استفاد من هذه الخدمات كثيرون.

وأشار «سيد علي» المقيم في دائرة مركز المنشأة بجنوب محافظة سوهاج، إلى أن تنظيم هذه الفعاليات تسعى إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للجميع، مؤكدًا على أن هذه الفعاليات تحسن من جودة الحياة في المحافظة.

وجاء من ضمن فعاليات مبادرة «أنت الحياة» عمل حوار مجتمعي بجهود ومؤسسة حياة كريمة، وتمثل هذه الفعالية الجهود الحقيقية المبذولة لتحل مشاكل المواطنين وتحسين جودة حياتهم في المحافظة.

وتضمنت الفعاليات توزيع 15 ألف كرتونة مواد غذائية، وتوزيع 10 آلاف وجبة غذائية يوميًا، وتوزيع عدد كبير من الألعاب على الأطفال.

وأوضح «الحداد» أنه يتضمن الحدث قافلة طبية كبرى، تحوي جميع التخصصات، إلى تقديم مساعدات للغارمين، وملتقى توظيفي، إلى جانب حفلة موسيقية وفقرات استعراضية كبرى للمواطنين