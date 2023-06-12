«بيطري الشرقية» ينظم قافلة لتحصين الماشية في قرية العجمي مجانا

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من القوافل الطبية البيطرية التي تجوب القرى الأكثر احتياجا بهدف زيادة الوعا البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية للثروة الحيوانية، من خلال إجراء الكشف وتقديم العلاج المجاني، وتحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

قافلة مجانية في قرية العجمي

ومن جانبه، أشار اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري، إلى تنفيذ قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية العجمي وتوابعها، بحضور عدد من مسؤولي حزب مستقبل وطن بالمركز، في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري، وتم من خلالها تقديم كل الخدمات البيطرية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

فحص وعلاج 120 رأس ماشية

وأوضح مدير مديرية الطب البيطري، أن القافلة البيطرية فحصت وعالجت 120 رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و103 رؤس ماشية لعلاج حالات الجراحة والتنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ138 رأس ماشـية، و86 رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية.