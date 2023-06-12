هلال ذي الحجة 1444.. «الإفتاء» تحسم الجدل حول موعد استطلاع الرؤية

هل تستطلع دار الإفتاء هلال ذي الحجة 1444؟، سؤال متكرر كل عام حول استطلاع هلال ذي الحجة 1444، استدعى رد دار الإفتاء في فتوى سابقة لها، مؤكدة أنه لا يجوز لأي بلد إسلامي تحديد يوم عرفة وعيد الأضحى حسب رؤيته للهلال إذا كان مخالفًا لرؤية السعودية، وإلا أدى ذلك إلى اختلاف الأمة وشتات ذهن حجاج بيت الله الحرام.

موعد هلال ذي الحجة 1444

وحول استطلاع هلال ذي الحجة 1444، أكدت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: ما حكم مخالفة رؤية السعودية في هلال شهر ذي الحجة؟، إن الله تعالى فرض العبادات على خلقه، وجعل منها بعض الأنواع -فرائض كانت أم نوافل- مقيدة بوقت معين، وذلك كمواقيت الصلاة، مستشهدة بقول الله تعالى: «إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا»، وكذلك الصيام: «فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»، والحج قال تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ»، وجعل ركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة.

وأوضحت دار الإفتاء أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الْحجُ عَرَفَةُ» وبيَّن صلى الله عليه وسلم بأن عيد الأضحى يأتي عقب وقوف الحجاج بعرفة، ولا يتحدد يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة ويوم الأضحى إلا برؤية هلال ذي الحجة في أول الشهر كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وعرفة، جبل في أرض مكة يقف عليه الحجاج، وعليه فإن المرجع في إعلان وتحديد يوم عرفة وعيد الأضحى إنما هو رؤية أم القرى.

هلال ذي الحجة 1444

وضمن استطلاع هلال ذي الحجة 1444، من المتوقع فكليا، أن تكون غرة شهر ذو الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، ووقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، بالإضافة إلى ذلك يكون عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023، وفقًا للبحوث الفلكية.